Edmar, o segundo concorrente a ser expulso da casa do 'Big Brother', esteve na manhã desta segunda-feira, dia 18, à conversa com Manuel Luís Goucha e Ana Garcia Martins no programa das manhãs da TVI. Estando no centro da polémica que tomou conta da casa esta semana, o jovem britânico afirmou que se sente arrependido de ter defendido Hélder.

No início da semana, o instrutor de fitness afirmou que preferia ser mulherengo a gay - que o levou a uma nomeação direta pelo programa. Contudo, Hélder teve o apoio incondicional de todo o grupo, incluindo de Edmar, a quem se referiam as declarações.

No rescaldo da sua saída, Edmar contou que reviu as imagens e apresentou um novo olhar sobre o assunto.

"Não estava a entender, mas ontem quando cheguei a casa fui ver... Fez-me chorar. Fico mal porque devia ter defendido a comunidade LGBT+ porque foi feio. Tive medo de falar dessas coisas porque as pessoas iam odiar-me lá dentro", afirmou.

E acrescentou: "Fiquei com pena, não queria que o homem fosse nomeado. Estava toda a gente a defendê-lo".

Questionado, por fim, se estava magoado com Hélder, não hesitou em mostrar a sua desilusão: "Estou ferido com o Hélder agora que vejo sozinho, sem ninguém à minha volta".

Vale referir que, além de Hélder ter sido salvo pelo público e continuar a manter o apoio dos outros concorrentes, foi ainda destacado como um dos líderes desta semana, sendo-lhe assim assegurada a imunidade nas nomeações.

