Depois de ter sido pai da pequena Lyra, Ed Sheeran falou sobre esta nova etapa da sua vida durante uma entrevista no SiriusXM.

"Foi a melhor coisa que já me aconteceu", afirmou, referindo-se à paternidade. "Acho que há tantos lados e formas diferentes nisto. Há dias difíceis, há dias incríveis e fáceis. É apenas uma montanha-russa de emoções. Sei que parece clichê, mas é incrível. Eu amo isto", acrescentou.

O cantor falou ainda no facto do seu processo criativo ter mudado desde que se tornou pai, uma vez que teve de se tornar mais disciplinado no que diz respeito à agenda.

"Normalmente, antes se estivesse no estúdio iria trabalhar até estar pronto", lembrou, acrescentando que agora tem horários e costuma chegar ao estúdio às 9h para sair às 17h.

"Sinto que com uma criança precisas de um dia de trabalho estruturado. Não podes trabalhar antes das duas horas da madrugada", partilhou.

Anteriormente, Ed Sheeran contou que a filha chorava quando ouvia uma das suas músicas. No entanto, agora parece que as coisas mudaram...

"Estranhamente, desde que disse isso, ela parou de chorar quando eu toco uma música", revelou. "Não sei se é porque ela reconhece a minha voz, mas tenho tocado para ela algumas coisas novas e sim, ela está muito bem agora", acrescentou.

De recordar que o músico, de 30 anos, e a companheira, Cherry Seaborn, de 29, anunciaram que deram as boas-vindas à primeira filha em setembro de 2020.

