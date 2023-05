Ed Sheeran está "chateado" pelo facto de ter faltado ao funeral da avó, de 98 anos, devido ao processo em tribunal em que se viu envolvido e cujo o julgamento decorre em Nova Iorque.

O pai do artista, John Sheeran, comentou a ausência do filho durante o funeral que aconteceu hoje, na Irlanda.

"Estou muito triste por o nosso filho Edward não ter podido estar aqui. Ele está tão chateado por não ter conseguido estar presente - tem de estar a milhares de quilómetros de distância, num tribunal, a defender a sua integridade", afirmou, segundo o Daily Mail.

"Sei que ele se sente confortado pelo facto de ter conseguido passar um precioso tempo a sós com a avó há apenas um mês", completa.

A publicação nota que Sheeran teve a oportunidade de acompanhar a cerimónia pela internet.

Vale notar que o músico, de 32 anos, foi acusado de ter plagiado a melodia da música de Marvin Gaye’s 'Let’s Get It On' para o êxito 'Thinking Out Loud', lançado em 2014.

