"Se for condenado, acabou-se. Vou parar". É esta a promessa que Ed Sheeran deixou em mais uma sessão em tribunal na sequência da acusação de plágio de que tem sido alvo.

Em causa estão alguns elementos do tema 'Let’s Get it On' que os herdeiros de Ed Townsend, um dos co-autores, consideram terem semelhanças com 'Thinking Out Loud', de Ed Sheeran.

"Acho que tudo isto é insultuoso, dedicar toda a minha vida à profissão de intérprete e compositor para depois ver alguém a menorizar tudo", atirou o artista, de 32 anos, que promete deixar a música caso seja considerado culpado.

Vale lembrar que numa das últimas sessões em tribunal, Ed Sheeran cantou ao vivo para tentar provar que não existe nenhum tipo de plágio neste tema.