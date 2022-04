"É verdade que não ficaste assim tão amiga da família Aveiro?". Esta foi uma das perguntas que foram colocadas a Merche Romero no 'Cala-te Boca', da Mega Hits.

De recordar que a DJ e comentadora do 'Big Brother Famosos' namorou com Cristiano Ronaldo há mais de uma década.

"É mentira! Continuo a dar-me super bem. Com a Elma, já me encontrei várias vezes com elas [irmã de Cristiano Ronaldo] a trabalhar - em que elas foram ver um desfile e fizeram questão de me cumprimentar. Portanto, quem disser o contrário mente", respondeu Merche Romero.

"Nunca mais vi a dona Dolores, espero um dia vê-la em breve. Mas nunca ficou nenhuma mágoa. Aliás, não namorei com elas", acrescentou de seguida, referindo que "deseja o melhor" a Cristiano Ronaldo.

Sobre a relação com o craque, explicou, sem revela o motivo da separação: "Ficamos o que tínhamos que ficar quando acaba uma relação. Fica um início, se calhar, de algum rancor".

Antes de terminar, frisou: "Gostava de fazer justiça a isso porque eu sempre me dei bem com a família. A família é ótima, a família é o melhor que nós temos. A família protege o Cristiano, o Cristiano protege a família... Isso é maravilhoso. Quem dera que todas as famílias fossem assim".

Ainda sobre o futebolista, afirmou: "O Cristiano é muito divertido, tem muita graça, é muito bem disposto. É um brincalhão de primeira, passa a vida a gozar. Ele chamava-me bananinha. Ele tem mesmo piada. Com as pessoas que gosta, tem muito cuidado. Não tenho [nenhuma coisa negativa a dizer]. Óbvio que já não nos falamos há muitos anos, mas a essência das pessoas não muda e ele tem um coração gigante. Não é só o melhor do mundo. Só tenho a falar bem. Foi um ano e meio muito feliz na minha vida, também. Vivemos os nossos momentos e divertimo-nos muito".

Siga o link

Leia Também: Merche Romero sobre último programa em TV: "O João Baião estava a chorar"