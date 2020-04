Luana Piovani fez um desabafo com os seus seguidores do Instagram sobre a nova realidade da escola em casa, por causa da pandemia, e as dificuldades que tem tido com o filho mais velho, Dom, fruto do anterior relacionamento com o surfista Pedro Scooby.

"Preguiça, realmente, é um grande pecado capital. Lembro-me que tinha preguiça de fazer os trabalhos de casa, mas lá em casa a minha mãe era tipo 'alemã militar', por isso, tinha de fazer as coisas", começa por referir.

"O Dom, é um desafio atrás do outro. É uma gritaria. Ele é danado, tem oito anos mas parece que tem 12. Antes, de tanta culpa, e querendo minimizar o conflito, copiava os exercícios e ele só tinha que responder. Quando foi fazer com o meu pai, ele colocou-o a copiar todos os exercícios e é isso que ele detesta, claro, não quer escrever", relata, evidenciando assim as suas dificuldades.

Por fim, ironiza: "Ele acha que a vida é ganhar campeonatos de skate. Coitado, nem vai saber assinar cheques desta forma".

Mais tarde, a atriz, que se encontra atualmente a viver em Cascais, sublinhou que muitas mães se identificaram com este relato, agradecendo o apoio das que lhe enviaram mensagens.

