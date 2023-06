Sempre muito ativo e com vários papéis no mundo da representação, que se divide sobretudo entre o Brasil e Portugal, e agora também Espanha, Ricardo Pereira contou que está a gravar neste momento uma série da Opto, 'Azul', nos Açores.

"Vim hoje [dia 23 de maio], amanhã estarei nos Açores outra vez e é por onde ficarei. Depois vamos à Islândia... É um projeto também muito giro, especial, interessante para o público. Espero que gostem porque está a ser um trabalho muito bonito de ser feito, exigente. A seu tempo vamos comunicar o que é, como são as personagens...", partilhou na semana passada.

Estando sempre a viajar por causa da profissão, conseguir conciliar com o lado pessoal é também um desafio que só é superado com muita "organização".

"Cada vez mais organização. Necessariamente, tentar fazer as melhores escolhas, tentar equilibrar a vida profissional com a pessoal e quem me conhece sabe que isso é fundamental e de extrema importância, tem que acontecer sempre", disse.

"Sempre me coloquei num grau de exigência muito grande para comigo. Mais uma língua, espanhol, estou a lidar com ele há nove meses, três vezes por semana. Mais uma ponte aérea… Desafios… Acho que isso também tem muito a ver comigo. Estar sempre a recomeçar, a questionar, a desafiar e a ser desafiado. Este convite da Netflix - que muito me honrou - é, sem dúvida, o reconhecimento de pessoas que já estavam perto no nosso meio e reconheceram que eu poderia encabeçar esta carreira artística em várias outras vertentes. Reconheceram que podia ser desafiado a ir mais além da minha vida de ator. É um grande responsabilidade", acrescentou.

"O que posso dizer é que vou trabalhar o máximo, ou mais do máximo, para corresponder às expectativas e trazer os objetivos que também foram traçados para chegar até eles e, quem sabe, superá-los", continuou, referindo-se ao cargo de produtor.

Questionado sobre esta nova geração de atores, Ricardo Pereira fez questão de destacar que é "incrível". "Não só nova geração, acho que temos atores tremendos. Posso dizer que hoje temos praticamente de todas as idades, e isso é fantástico. Fico feliz com este espaço que lhes é dado cada vez mais em produções nacionais", realçou, destacando o teatro, o cinema e as séries.

"Os atores que também têm saído de Portugal e começado a fazer carreiras internacionais. Agora é trazer mais atores, mais técnicos, mais autores, mais realizadores. Quanto mais janelas, mais produções tivermos, mais vamos conseguir melhorar aquilo que fazemos. Vamos dando espaço também para isso, para o crescimento artístico, e é isso que temos que procurar para não parar esta sequência de aparecimento de bons atores, de eles também aparecerem e terem espaço para se experimentarem nas várias disciplinas que é a nossa vida", acrescentou.

"Na minha altura, quando comecei, era uma coisa. Antigamente, quando outros começaram, era outra coisa. Temos de fazer este trabalho. Mesmo o trabalho que fiz também no Brasil e que muitos vieram depois, e outros tinham ido antes. É importante dar continuidade a esse trabalho, fazê-lo bem feito para termos as portas abertas em todo o lado. Isso é fundamental. Tendo compromisso com a profissão, responsabilidade, humildade e paciência para ouvir. É um grande caminho sabermos escutar pessoas que podem fazer a diferença na nossa carreira, são pessoas que têm mais experiência que nós e podem ensinar muita coisa, mas é preciso ter tempo e paciência para os ouvir. É muito importante a escuta e às vezes nós queremos andar. É bom parar e ouvir", frisou.

Ao lado da companheira Francisca Pereira, o ator não deixou de dar também destaque à mãe dos seus três filhos, afirmando: "O mundo acaba por ser o nosso lugar". "Gostamos desse movimento, gostamos de conhecer novas pessoas, ter novas experiências", explicou, falando da vida agitada quem ambos levam.

E enquanto passavam por Lisboa para o evento, os filhos (Vicente, Francisca e Julieta) ficaram no Brasil com a mãe de Ricardo Pereira, uma vez que ainda estão em período de aulas. Já Francisca Pereira viajou poucos dias para Portugal para "dar um beijinho" porque as saudades já eram muitas.

Apesar de uma agenda muito preenchida, nunca pode faltar espaço para descansar. "Por incrível que pareça, já temos [as férias] marcadas, não sei se vou conseguir aparecer em todos os lugares. Mas vou ter que aparecer em algum lugar. Confio sempre que consigo. Também gosto de descansar, é importante descansar. Tenho um prazer imenso no meu trabalho, mas é importante termos o equilíbrio", disse, confessando que consegue desligar-se da vida profissional quando está de férias.

"Obviamente que coisas que tenham de ser decididas, importantes reuniões, tiro um tempinho. Mas gosto de ir de férias e desligar. Em janeiro estivemos de férias e desligamos. Eram as férias grandes das crianças no Brasil e fomos os cinco. Tivemos uma viagem muito próxima. Sabíamos que ia ser um ano intenso com muitas viagens para mim - até isso nós prevemos", explicou, tecendo depois rasgados elogios à companheira.

"Tem que se ter uma grande companheira, e a Francisca além de uma grande companheira e estar sempre disponível para tudo, também tem que conciliar com o trabalho dela", destacou.

Por fim, após serem questionados sobre a possibilidade de aumentarem a família e serem pais pela quarta vez, o casal não deixou de admitir que é um desejo.

"Pois, são muitos planos, mas há de vir", confidenciou Francisca Pereira. "Vamos com calma, está a ser um ano muito intenso. Quando tiver de vir, vem", completou.