Cláudio Ramos aceitou pela primeira vez falar sobre as críticas de que foi alvo quando se estreou ao comando do programa 'Big Brother'. Em entrevista ao 'Glitter Late Night', do Porto Canal, o apresentador revelou que não se preocupa com as críticas e que até percebe o facto de as pessoas estranharem que o famoso reality show da TVI tenha agora um apresentador diferente.

Questionado de forma direta sobre o que achou, por exemplo, do comentário de Bruno Nogueira na rubrica 'Tubo de Ensaio', da TSF, o apresentador não hesitou em responder.

"O Bruno tem o diretio de dizer aquilo que ele acha. Acho prematuro ele dizer que eu sou um erro de casting quando ele viu uma gala... mas é um problema dele", começou por explicar, garantindo que não ficou magoado com o comentário.

Recorde-se que Cláudio Ramos referia-se à seguinte frase do humorista: "Para começar, acho que o Cláudio Ramos é um erro de casting, porque ele a apresentar o ‘Big Brother’ faz tanto sentido como meter o Pinóquio a fazer o ‘Polígrafo’, da SIC, ou o Marques Mendes a relatar a NBA".

Por fim, ainda que defendendo que não se sente na obrigação de dar grandes explicações sobre o tema, o rosto da TVI quis realçar que as primeiras galas desta nova edição do programa 'Big Brother', na fase em que o formato ainda se encontrava em versão Zoom, foram gravadas e não transmitidas em direto pelo facto de dependerem de ligações de Internet e videochamadas.

