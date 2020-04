Bruno Nogueira voltou a dar que falar com a mais recente emissão do 'Tubo de Ensaio', da TSF, esta terça-feira, dia 28 de abril. Dois dias depois da estreia da nova temporada do 'Big Brother', da TVI, este foi o tema que preencheu a rubrica do humorista.

"Para começar, acho que o Cláudio Ramos é um erro de casting, porque ele a apresentar o ‘Big Brother’ faz tanto sentido como meter o Pinóquio a fazer o ‘Polígrafo’, da SIC, ou o Marques Mendes a relatar a NBA", disse o comediante.

"Cheira-me que o Cláudio vai ser a primeira pessoa a abandonar o programa", acrescentou de seguida.

Teresa Guilherme foi o rosto que esteve à frente das anteriores emissões do reality show, cargo que é agora ocupado por Cláudio Ramos, que se mudou da SIC para a TVI com esse propósito.

"Comparar a Teresa Guilherme a apresentar o 'Big Brother' com o Cláudio é o mesmo que comparar uma ceifeira debulhadora com uma tesoura de poda", continuou. "A Teresa, só ontem, já tinha conseguido casar seis concorrentes e provocar o divórcio a outros dois. O Cláudio, no máximo, consegue pôr um concorrente a fazer um coração com as mãos ou a tirar pétalas a um malmequer a ver se alguém gosta de alguém. Não houve um trocadilho de natureza sexual, lamentável. Foi como passar de uma música do Quim Barreiros para os Madredeus", destacou.

Antes de terminar, Bruno Nogueira não deixou de referir: “O que mais me impressionou foi eles saberem os números de 1 a 5, aposto que isto já é a telescola a funcionar”.

