Nesta madrugada, e a propósito do feriado do 25 de Abril, os fãs de Bruno Nogueira foram presenteados com um momento verdadeiramente único durante o vídeo em direto que o humorista fez na sua conta de Instagram.

Uma audiência de mais de 60 mil pessoas assistiu, ao vivo, ao trabalho de Vhils, um reconhecido artista português.

Conforme se pode ver no vídeo, este encontrava-se a esculpir a imagem de Zeca Afonso numa parede, ao som de um dos seus grandes sucessos, símbolo da revolução dos cravos - 'Grândola Vila Morena'.

Um momento que se tornou viral nas redes sociais e que marcará para sempre este dia.

