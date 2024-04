"Não há coisa que me deixe mais feliz do que ver o sorriso da minha filha". Foi com estas palavras que João Baptista começou o vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram, na noite desta sexta-feira, dia 12 de abril.

Depois de deixar a filha, Maria Clara, com a mãe da criança, o ator decidiu deixar uma mensagem na rede social sobre cuidar de uma criança quando os pais estão separados.

"Deixei-a com a mãe dela e lá foi toda contente, ela adora estar com a mãe - faz-lhe as vontades todas. É tão importante haver uma boa relação entre os pais da criança. Conheço demasiados casos em que as pessoas andam a lutar por egos e razão... M**** que não têm nada a ver com as crianças e depois elas é que sofrem com aquilo tudo", destacou.

João Baptista afirmou ainda que "adora" os momentos que passa com a filha e que é "um amor arrebatador que não sabia que era possível". Veja o vídeo na galeria.

De recordar que numa entrevista a Júlia Pinheiro, em 2020, João Baptista explicou sobre a mãe da filha: "Nunca tivemos nenhuma relação. Somos muito amigos, mas nunca fomos um casal. Foi um acaso. Mas o acaso mais delicioso da minha vida".

