Monica Bellucci, de 58 anos, está a namorar com Tim Burton, de 64, notícia que foi destacada pela imprensa internacional esta semana. E se restavam dúvidas quanto ao romance, eis que chegam as fotografias que confirmam a relação.

O Daily Mail divulgou imagens da atriz italiana a beijar o cineasta Tim Burton depois de ter sido relatado que estão a namorar, em segredo, há cerca de quatro meses.

O casal foi 'apanhado' durante um passeio romântico no Dia dos Namorados e não escapou às lentes dos paparazzi, especialmente quando deram um beijo.

De recordar que Monica e Tim conheceram-se há 16 anos, mas terão começado a namorar depois de se terem voltado a encontrar no Lumière Film Festival, em Lyon, em outubro do ano passado.

Tim Burton já esteve casado com Lena Gieseke (entre 1987 e 1991) e é pai de Billy, de 19 anos, e Nell, de 15, da relação com Helena Bonham Carter.

Por sua vez, Monica Bellucci esteve casada com Claudio Carlos Basso (entre 1990 e 1994) e com Vincent Cassel (entre 1999 e 2013), com quem tem em comum as filhas Léonie, de 12 anos, e Deva, de 18 anos.

