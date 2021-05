"As minhas idas ao santuário não se prendem só com o 13 de Maio. Até porque o caminho de Fátima faz-se muito antes e muito depois de lá se chegar de cada vez que ali se vai. Fui muitas vezes para pedir mas muitas mais para agradecer. Agradecer muito". Foi com estas palavras que Cláudio Ramos começou por falar aos fãs sobre este dia importante para a Igreja Católica.

"Gosto de ir de noite, a horas que sei que não está muita gente. Gosto de escutar a paz daquele silêncio. Chego e fico ali. Observo ao longe, quieto, calado com as preces no pensamento e de vez em quando um murmurar baixinho. Volto aliviado. Limpo", acrescentou de seguida, recordando as vezes em que esteve no Santuário de Fátima.

"Hoje, 13 de Maio, é impossível não lembrar todas as pessoas que depositam a esperança neste dia e a vontade de ali estar. Devotos de Nossa Senhora, peregrinos, católicos, crentes... gente que, como eu, precisa de um lugar para se encontrar. Para ser ouvido. Para se ouvir. Um lugar onde recebe conforto. Encontra respostas em sinais. Gente que acredita. Hoje, infelizmente por conta das voltas que o mundo deu - que foram tão surpreendentes como as voltas do sol na Cova da Iria em 1917 - não podem estar todos os que queriam estar. Não conseguiram ir todos os que queriam ir. Muitos ficaram à porta", lamentou, referindo-se às restrições por causa da pandemia.

"Não há nada a fazer além de respeitar. Para o ano poderá ser diferente porque com a responsabilidade de cada um o Santuário voltará a ser um lugar onde se poderá ir como antes. Sem horários, sem limites, sem barreiras", destacou de seguida, deixando depois uma mensagem para tentar consciencializar os portugueses por causa da Covid-19.

"Falo do santuário, como posso falar dos palcos, dos cinemas, dos restaurantes, das escolas, do comércio, dos jardins, das praias... Vai acontecer. Mas para que isso aconteça mais rapidamente, temos de fazer a nossa parte. É preciso ter consciência do que se vive para lá daquilo em que se acredita. É preciso respeitar espaços. É preciso ser responsável", escreveu.

