A multidão que se juntou nas ruas de Lisboa para festejar o título de campeão nacional de futebol conquistado pelo Sporting Clube de Portugal, bem como os confrontos e o desrespeito dos adeptos pela pandemia, foi tema da rubrica crónica criminal do programa 'Dois às 10'.

Cláudio Ramos aproveitou o momento em que o assunto era apresentado para, ainda antes de passar a palavras aos comentadores, manifestar a sua opinião.

"Eu ontem quando vi estas imagens, e clubismos à parte, eu dou os parabéns ao Sporting, as imagens que estamos a ver não podem acontecer", começa por referir, indignado com as imagens.

"As pessoas que ali estão sabem exatamente aquilo pelo qual passámos. É importante festejar, mas eu vi isto da parte até de comentadores e jornalistas que diziam à boca cheia que era uma bonita moldura humana, que era uma festa bonita. Não é nem uma festa bonita, nem uma bonita moldura humana", termina o apresentador, que lamenta a falsa de consciência dos adeptos perante a situação pandémica.

Reveja aqui as palavras de Cláudio Ramos.

