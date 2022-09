Sandra Felgueiras acaba de ser oficializada na TVI. A informação foi divulgada ao início da tarde desta segunda-feira, dia 5 de setembro, pela estação de Queluz de Baixo, através de comunicado.

"A jornalista Sandra Felgueiras junta-se hoje à redação da TVI. Conhecida do público pelos seus trabalhos no âmbito do jornalismo de investigação, vai assumir um papel de destaque na informação da TVI", pode ler-se.

Recorde que Sandra Felgueiras deixou a RTP após vários anos na estação pública para assumir funções na Cofina no início deste ano.

