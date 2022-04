Na noite deste sábado, depois do 'Jornal das 8', a TVI vai transmitir a gala do 'Big Brother Famosos', a primeira de uma dose dupla que vai marcar o fim de semana.

Para o direto de hoje, espera-se muita animação com as presenças em estúdio de Bruno de Carvalho, Liliana Almeida e Jorge Guerreiro - concorrentes da edição passada do reality show -, que vão atuar ao vivo.

A noite vai ainda contar com a expulsão de um dos quatro nomeados - Miguel Azevedo, Nuno Graciano, Fernando Semedo e Marie - e com novas nomeações.

Amanhã, dia 10, Cristina Ferreira vai conduzir uma nova gala do reality show no horário habitual e haverá uma nova expulsão.

Vale notar que a gala da TVI de hoje vai estar no ar no mesmo horário em que a SIC estreia a nova temporada do 'Ídolos', com Sara Matos na apresentação, e que a RTP transmite mais um episódio do 'Taskmaster', com Vasco Palmeirim e Nuno Markl.

