Depois do namoro falhado com Pete Davidson, Kim Kardashian está novamente apaixonada e a viver um amor. A revelação é feita e confirmada no mais recente teaser do próximo episódio de 'The Kardashians'. Em conversa com Scott Disick, amigo da família e ex-companheiro de Kourtney Kardashian, a socialite refere-se a um homem a que deu o nome de 'Fred'. A alcunha é referida como forma de manter em segredo a identidade da pessoa em questão. Questionada pelo ex-cunhado, ainda que de forma indireta, se estaria a viver um romance, a socialite nada negou... confirmando desta forma que está novamente apaixonada. Leia Também: Kim Kardashian passava "horas" a limpar estragos que Kanye West fazia