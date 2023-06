O casamento de Kim Kardashian e Kanye West foi marcado por várias polémicas, essencialmente devido às declarações controversas do rapper. Nessa época, a empresária tentava corrigir os erros do então companheiro e foi precisamente isso que lembrou numa conversa com a mãe, Kris Jenner, num dos episódios do reality show 'The Kardashians'.

"Às vezes sentia que tinha batido no fundo, que era o caminho dele e que ele teria de encontrar as respostas", revela.

"Costumava intervir e telefonar a toda a gente sem ele saber e dizer 'vai ficar tudo bem. Ele só precisa de mais uma oportunidade'", lembra.

Kim, de 42 anos, nota que passava "horas e horas" por dia a "limpar" os estragos que Kanye fazia. "Foi por isso que te divorciaste. Nunca mereceste isso", constatou Kris.

A Kardashian lamenta ainda o facto de ter deixado de reconhecer o homem com quem casou. "É o pior sentimento veres alguém que realmente amaste e com quem formaste uma família diferente do que quando o conheceste", sublinha.

A estrela notou que a filha mais velha, North West, de nove anos, "não sabe nada" sobre as polémicas a envolver o pai porque tem tudo "bloqueado" na sua casa, exceto a Apple TV.

Recorde-se que Kanye encontra-se num relacionamento com Bianca Censori. Já Kim, depois de ter terminado o namoro com Pete Davidson, está solteira.

