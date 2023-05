Kim Kardashian faz questão de criar memórias com os quatro filhos, por isso, todos os anos oferece o mesmo presente na altura do aniversário de cada um.

Conforme a própria destacou no podcast 'On Purpose with Jay Shetty', Kim escreve uma carta, com quatro/cinco páginas, dedicada a cada uma das crianças.

"Uma delas [carta] já tem 10 anos. Eu sei que um dia eles vão apreciar isso", notou a empresária.

As cartas, segundo a própria, faz um balanço do último ano e inclui informações como "quem são os seus amigos, palavras engraçadas que dizem, os seus pratos preferidos e todas as coisas parvas que fizeram no último ano".

Recorde-se que Kim, de 42 anos, é mãe de North, de nove anos, Saint, de sete, Chicago, de cinco e Psalm, de quatro. Todos são frutos do anterior casamento com Kanye West.

"Sei que um dia vão dar valor, mesmo que pensem que fui um pouco dura com eles. Sei que vão perceber, porque isso aconteceu-me com a minha mãe. Sei que me vão compreender", completa.

