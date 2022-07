Chris Pine foi notícia há uns meses por surgir com um visual desleixado, que confessou manter apenas por preguiça, bem diferente daquele com o qual nos habituámos a vê-lo nos primeiros anos da sua carreira.

Nos últimos dias, o ator, que fez parte de tramas como 'Star Trek', 'Mulher Maravilha' e 'Homem-Aranha', surgiu ainda mais irreconhecível (quando comparado com a antiga imagem).

Chris Pine foi visto no set de gravações do filme que marca a sua estreia como realizador, 'Poolman', surgindo com a barba maior, cabelo loiro r ainda mais comprido, óculos escuros e chapéu.