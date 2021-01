A poucas horas de entrarem em vigor as novas medidas de confinamento, a digital influencer Mafalda Sampaio fez uso das redes sociais para se mostrar de acordo com a decisão do Governo em 'apertar o cerco'.

"Ninguém sabe como lidar com isto... se antigamente pensava que devíamos ser livres de tomar as nossas decisões com consciência, agora acredito mesmo que têm de existir regras mais duras para travar esta pandemia. Todos já tivemos comportamentos de risco. Sim é mau para a economia, sim é mau para a sanidade mental mas... não há grandes alternativas", afirmou.

Mafalda alertou ainda para o facto do "vírus poder estar numa simples ida ao supermercado, num café perto de casa e em tantos outros sítios que pensamos 'não terem mal nenhum'".

E rematou: "Se for a solução para que tudo volte a ser como antes, vamos todos cumprir e assumir este compromisso juntos. De outra forma, não vamos a lado nenhum... É muito desmotivante, sem dúvida mas é o que temos. São tempos sensíveis e duros. Espero que todos vocês estejam bem, que cumpramos todos rigorosamente as novas medidas para que isto acabe".

Leia Também: Sem medo ou vergonha, Mafalda Sampaio exibe cara com acne