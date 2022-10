Júlia Pinheiro mantém uma bonita amizade com Manuel Luís Goucha, deixando de lado todas as rivalidades por trabalharem em canais diferentes.

Ainda esta terça-feira, a apresentadora da SIC voltou a destacar a união que tem com Goucha, tendo mostrado aos fãs o presente de aniversário que recebeu do colega e amigo no passado dia 6 de outubro.

Ao publicar uma fotografia no Instagram em que aparece com um visual composto por um conjunto em tons de azul, escolhido para apresentar mais uma emissão do programa 'Júlia', a apresentadora escreveu: "E hoje vestida por Manuel Luis Goucha. Aqui está o presente de aniversário de 2022. Não é lindo Obrigada, meu querido amigo. O meu Lord, o meu amor".

Leia Também: "Brevemente". Júlia Pinheiro anuncia novidade