No passado sábado, o cantor de reggaeton roubou todas as atenções no WrestleMania.

Bad Bunny está a surpreender os fãs com uma paixão que encontrou fora dos palcos: as lutas de WWE. E desengane-se se pensa que o artista é apenas um acérrimo espectador. No passado sábado, o cantor de reggaeton participou no WrestleMania, um evento organizado pela WWE desde 1985, e lutou ao lado de Damian Priest contra a dupla The Miz & John Morrison. A primeira disputa deu-se entre o rapper porto-riquenho e The Miz e, para espanto dos espectadores, este saiu vitorioso.