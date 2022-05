Até ao momento, os filhos do príncipe Harry e de Meghan Markle, Archie, que completa três anos amanhã, e a pequena Lili, que celebra o o primeiro aniversário em junho, apenas foram vistos juntos em público no cartão de Natal divulgado em dezembro passado pelo casal, contudo, segundo a revista Hello!, isto poderá vir a mudar em breve.

Foi anunciado que o príncipe Harry aceitou participar na primeira temporada de Polo na Califórnia, sendo que há a possibilidade de Archie e Lili assistirem aos jogos do pai da primeira fila.

Harry, explica a publicação, participará no Folded Hills Pope Challenge, que acontecerá entre 9 e 15 de maio, no Lisle Nixon Cup, de 20 a 29 de maio, e ainda no Cheval Athletics USPA Intra-Circuit, de 3 a 19 de junho.

