A mulher do príncipe Harry estará a tentar recuperar a marca do seu blog - 'The Tig' - tarefa que não tem sido fácil.

Meghan Markle não começou o mês de maio com a melhor das notícias. Depois de ter sido revelado que a Netflix tinha decidido cancelar a série de animação que esta iria produzir para a plataforma de streaming, eis que a duquesa enfrenta agora um novo desafio. Agora, conforme avança o jornal Daily Mail, a mulher do príncipe Harry passou por outro recuo. A publicação nota que a duquesa de Sussex perdeu o domínio do seu blog - 'The Tig' - que tentou recuperar após tê-lo desativado em 2018, aquando o seu casamento o príncipe Harry. Assim, Meghan foi informada pelo US Patents and Trademark Office que terá de esperar seis meses para fazer o pedido novamente - de maneira a recuperar a marca. A mesma foi igualmente informada que a descrição da marca era demasiado ampla. Leia Também: Meghan Markle usa calções em visual descontraído