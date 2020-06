Jorge Gabriel usou as suas rede sociais esta quarta-feira para partilhar com os seus seguidores uma imagem que mostra os bastidores da emissão especial da RTP em homenagem às Festas de São João, no Porto.

A imagem mostra o almoço da equipa da RTP destacada para esta emissão especial, com o objetivo de provar que também nestas grandes produções as regras da Direção Geral de Saúde (DGS) e, nomeadamente, o distanciamento social são seguidos à risca.

"Distanciamento social respeitado ao almoço. A equipa RTP a cumprir as normas da DGS e a fazer por isso", escreveu o apresentador na legenda do registo.

Leia Também: Jorge Gabriel faz apelo com foto de hospital: "Podia ser nosso familiar"