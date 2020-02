Dwayne Johnson partilhou nas redes sociais o emocionante discurso que fez no funeral do seu pai, que morreu aos 75 anos na sequência de um ataque cardíaco. Na sua conta de Instagram, The Rock, como também é conhecido, publicou um vídeo que não deixou nenhum dos seus fãs indiferentes.

"Quem me dera ter mais uma oportunidade... pai dizer amo-te, obrigado, mas sinto que ele está a ver. Ele está a ouvir", disse o ator de 47 anos.

No seu discurso, Dwayne recordou o momento em que recebeu a fatídica notícia, referindo que recebeu o apoio incondicional da equipa com quem se encontrava em gravações.

"Tudo ficou nublado, de repente, parecia que estava num sonho", confessou.

"Nesse momento ouvi uma voz que dizia, 'bem, tens de seguir em frente', e era o meu pai. Era o meu velhote e dizer-me isso", garantiu.

Johnson evidenciou ainda a tenacidade do progenitor sempre marcada por uma enorme disciplina, sobretudo em tempos conturbados onde os confrontes raciais eram uma realidade nos Estados Unidos, ainda nos anos 60/70.

"Agora o nome dele é sinónimo do poder do amor e da união das pessoas", completou.

De recordar que o pai de Dwayne, Wayde Douglas Bowles, conhecido como Rocky Johnson, foi um lutador profissional de wrestling. Foi ele que introduziu The Rock no mundo da competição profissional. Morreu no dia 15 de janeiro.

Veja o vídeo:

Leia Também: Dwayne Johnson reage à morte do pai com homenagem emotiva