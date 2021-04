O programa 'All Together Now' contou este domingo, dia 5 de abril, com uma abertura verdadeiramente surpreendente.

Dois dos 100 jurados subiram ao palco do Altice Arena para um dueto verdadeiramente surpreendente. Os protagonistas foram Rosinha e Rui Baeta.

O cantor solista apresentou-se ao piano revelando a sua enorme voz no canto lírico, interpretando o tema de ópera 'Granada', e a cantora popular, de acordeão na mão, deu voz a um dos seus maiores sucessos: 'É De Gatas Que Eu Gosto'.

Reveja aqui o momento que deixou todos de queixo caído.

