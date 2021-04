Foi através da sua conta de Instagram que Filipa Nascimento revelou que foi pedida em casamento por Duarte Gomes. O romântico momento aconteceu durante umas férias na Madeira, onde o casalinho encontra-se neste momento.

Exibindo o anel de noivado numa publicação, Filipa afirmou: "Nunca desistes de criar momentos inesquecíveis e este vai ser difícil de superar! É tão bom olhar para trás, para o agora, e perceber que tudo valeu a pena e que tudo irá sempre valer a pena".

"Tenho muito orgulho em nós. És o meu melhor amigo, namorado e agora futuro maridão e eu mal posso esperar pelo que aí vem. Sim sim e mil vezes siiiiiiim! Amo-te muito", completou.

Também Duarte Gomes fez questão de dar a grande novidade na mesma plataforma social: "De repente há uma mulher que faz com que coisas que nunca idealizaste se tornassem em novas certezas.

De repente há uma mulher que se torna na pessoa com quem eu quero acordar até ser o bisa Gomes.

Na terra do meu pai e do meu avô, com pouco jeito para palavras românticas, esfolei o joelho e estendi-lhe um anel... E no calor do atlântico, ela cometeu a gafe de responder: sim! O resto será escrito a partir daqui".

