No passado fim de semana, Duarte Gomes e Filipa Nascimento disseram o 'sim' um ao outro numa romântica cerimónia de casamento que juntou os amigos e familiares mais próximos.

Hoje, 8 de setembro, o ator lembrou este momento tão especial da sua vida com um romântico vídeo no qual ele e a companheira surgem com um rasgado e apaixonado sorriso.

"Mr & Mrs Nascimento Gomes", escreveu o artista na legenda da publicação.

Ora veja:

