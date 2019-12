Depois de viverem a quadra natalícia em família, Duarte Gomes e Filipa Nascimento fizeram as malas para rumarem, ainda no dia 25 de dezembro, com destino a uma viagem romântica.

O casal está em Marrocos, onde vai passar os próximos dias.

Nas redes sociais, os dois atores, que assumiram a relação no decorrer de 2019, começaram já a partilhar as primeiras imagens destes dias a dois.

Veja tudo na galeria.

