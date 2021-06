Drew Barrymore falou sobre a importância dos limites que colocou no relacionamento com as duas filhas.

Em conversa com Demi Lovato no podcast da cantora - '4D With Demi Lovato', a atriz de 46 anos comentou a forma como a relação que teve com a mãe influenciou a educação que hoje dá.

"Tenho tirado conclusões sobre os filhos e do pouco que eu percebia de limites", notou.

"Não os tive no meu crescimento e quando te tornas mãe, tentas compensar com muito amor e quase que tens medo de entrar em discussões às vezes, apenas tentas sobreviver a cada dia", revela.

No entanto, Barrymore realçou a importância de colocar uma regra em bem das meninas: "Sou tua mãe, não tua amiga. Podemos dar-nos à mesma e fazer coisas juntas", notou.

Recorde-se que a celebridade é mãe de Frankie, de sete anos e de Olive, de oito, frutos do anterior relacionamento com Will Kopelman.

