Drew Barrymore foi enganada num aplicação de namoro. No episódio desta sexta-feira, dia 26 de janeiro, do 'The Drew Barrymore Show', a apresentadora, de 48 anos, revelou como foi enganada numa app deste género.

"Aquele homem disse que era quarterback dos Los Angeles Rams, então mandei-lhe mensagem e pensei, 'Meu Deus, fui ao primeiro jogo de treino'.

Eu estava tão frustrada por ser uma miúda de Los Angeles que adora futebol e nós não tínhamos nenhuma equipa... Então mudei-me para Nova Iorque e aqui temos duas equipas. É um prazer conhecer-te, o meu nome é Drew'", lembrou a atriz, sobre a conversa que tiveram.

No entanto, o caso rapidamente mudou de figura, com o homem a revelar que não era quem dizia ser. "Ele não era o quarterback dos L.A. Rams. Era um músico que achava que estava a ser querido. Como é que me devo sentir em relação a isso?, questionou.

O seu interlocutor, Ross Mathews, disse que a atriz tinha todo o direito de se sentir "enganada" com a experiência, antes de brincar com a situação: "Eu tinha uma 'fantasia' de que tu serias como a nova Taylor Swift, estarias nos jogos", afirmou, em referência ao namoro da cantora com Travis Kelce.

Para Barrymore, porém, não foi a ideia de namorar com um jogador de futebol que a deixou entusiasmada, mas a perspetiva de conversar sobre o desporto com alguém que o conhecesse bem.

