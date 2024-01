Drew Barrymore emociona-se em vídeo que publicou no Instagram esta quarta-feira, tendo falado sobre o filme que fez em 1998, 'The Wedding Singer'.

"O 'The Wedding Singer' começou a dar na minha televisão quando eu estava a preparar-me para sair de casa e tive de aproveitar esse momento e ver", escreveu a atriz na legenda do vídeo que mostrou aos seguidores, dedicando também carinhosas palavras ao colega e amigo com quem protagonizou a longa-metragem. "Amo-te muito, Adam Sandler", disse.

No filme, recorde-se, Drew Barrymore interpretou Julia e Adam Sandler deu vida a Robbie Hart.

