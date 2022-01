Drew Barrymore abriu o coração e partilhou com o mundo um momento menos bom da sua vida: quando começaram a surgir notícias sobre a sua primeira gravidez.

Durante o episódio desta terça-feira do 'The Drew Barrymore Show', a atriz, de 46 anos, conversou com Huma Abedin e falou da sua experiência de não ter conseguido manter a gravidez privada.

"Eu estava a sair da minha consulta de ginecologia e obstetrícia e tinha acabado de descobrir que estava grávida", lembrou.

"Saí do consultório e alguém com quem trabalho, o Chris Miller, recebeu chamadas a dizer: 'Sabemos que ela está grávida. Estamos a desvendar a história'", contou.

Drew Barrymore explicou que inicialmente ignoraram as chamadas e acharam que seria apenas rumores, até que foi revelado que a atriz tinha sido fotografada depois de sair da consulta.

"Fui estúpida o suficiente para levar a ecografia na mão. Fiquei deprimida e triste por não ter conseguido que [a gravidez] fosse um momento privado", confessou. "Quando as pessoas descobrem os nossos segredos mais profundos... é tão traumatizante", acrescentou depois.

De recordar que Drew Barrymore é mãe de Olive, de nove anos, e Frankie, de sete, fruto do casamento terminado com Will Kopelman.

