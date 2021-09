Drew Barryomore abordou um tema que, atualmente, divide pais um pouco por todo o mundo - as redes sociais.

A atriz, de 46 anos, deu uma entrevista a Dax Shepard e a Monica Padman no podcast 'Armchair Expert', esta segunda-feira, 27 de setembro, onde revelou que prefere manter as filhas - Olive, de nove anos e Frankie, de sete, afastadas das redes sociais, não as mostrando, por isso, no seu Instagram.

"Quero que sejam crianças. Não ponho as minhas filhas nas redes sociais, sou muito rígida com isso", garantiu.

"Elas veem o TikTok e adoram redes sociais", realçou, notando, contudo, que não permite que o façam sem supervisão.

Recorde-se que a própria atriz começou a sua carreira na representação muito cedo quando apenas aos seis anos entrou no filme de sci-fi 'E.T.' de Steven Spielberg.

