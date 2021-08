O ex-marido de Drew Barrymore, Will Kopelman, é novamente um homem casado. O artista deu o nó com Alexandra Michler no Sankaty Head Beach Club, em Nantucket, Massachusetts, no passado sábado, 28 de agosto.

A notícia foi confirmada por Will Kopelman ao partilhar uma fotografia deste momento especial no Instagram, tendo legendado a imagem com a data do casamento: "8.28.21".

De acordo com o Page Six, as filhas de Will e Drew, Olive, de oito anos, e Frankie, de sete, estiveram presentes na cerimónia.

