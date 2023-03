Drew Barrymore estava a conversar com Jennifer Aniston e Adam Sandler no 'The Drew Barrymore Show' quando sentiu um afrontamento.

"Estou muito quente, acho que estou a ter o meu primeiro afrontamento da pré-menopausa", disse enquanto tirava o casaco.

"Oh, estou tão honrada", reagiu, na brincadeira, a estrela de 'Friends', de 54 anos, enquanto ajudava Drew Barrymore.

Este momento rapidamente chegou às redes sociais, aliás, Drew Barrymore fez questão de destacá-lo no Instagram.

"Tive o meu primeiro afrontamento da pré-menopausa ou fiquei muito excitada por ver a Jennifer Aniston e o Adam Sandler! Talvez ambos?", escreveu. Veja a referida publicação abaixo:

