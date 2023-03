Jeremy Renner garante que seria atropelado pelo limpa-neve "de novo" para salvar o sobrinho. O ator aceitou dar a primeira entrevista após ter sofrido um grave acidente logo no início do ano.

Ao recordar este episódio marcante, e num momento muito emotivo, Jeremy afirmou: "Faria de novo".

"Sim, faria de novo porque estava a ir direto para o meu sobrinho", recordou em conversa com Diane Sawyer, segundo o Page Six.

O artista confessou que sentiu "toda [a dor]". "Estive acordado em cada momento", partilhou ainda.

A entrevista irá para o ar na íntegra na próxima quinta-feira, dia 6 de abril.

De recordar que Jeremy Renner foi atropelado por um limpa-neve no início do ano. Na altura foi levado de urgência para o hospital, no dia 1 de janeiro. Esteve internado durante cerca de duas semanas e chegou a ser operado.