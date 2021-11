Drake foi visto pela primeira vez em público depois da tragédia no festival Astroworld, que resultou em oito mortes e centenas de feridos.

O artista, de 35 anos, foi fotografado com um look escuro junto do seu jato privado, em Toronto, Canadá, na terça-feira, de acordo com o Page Six.

O rapper não parecia estar "de bom humor" enquanto caminhava pela pista com o segurança - que carregava as malas do artista.

De lembrar que Drake subiu ao palco durante o espetáculo de Travis Scott no festival Astroworld. Entretanto, o artista já reagiu publicamente à tragédia, tendo-se mostrado de "coração partido".

