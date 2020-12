Drake, de 34 anos, acaba de se aventurar no mundo das velas perfumadas. O rapper vai lançar em breve a Better World Fragrance House, que conta com cinco aromas diferentes.

Entre as ofertas, destaca-se aquela que parece ser a grande estrela, a Carby Musk, uma vela no valor de 80 dólares (mais de 60 euros) e que "realmente tem o cheiro de Drake", de acordo com a descrição do produto, cita o Page Six.

"[...] Na verdade, cheira a Drake - é a fragrância pessoal que ele usa, que inspirou a BWFH", lê-se na descrição.

Além da Carby Musk, existe ainda a Sweeter Tings, a Williamsburg Sleepover, Good Thoughts e Muskoka.

Uma linha que é feita com uma parceria com Michael Carby, da Givaudan.

