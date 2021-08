Drake disse que ficou infetado com Covid-19 após comentar a publicação de uma página de fãs no Instagram onde comentavam o seu cabelo.

A partilha reúne duas fotografias do músico, a primeira mostra o coração que 'desenhou' no cabelo por causa do novo álbum e na segunda imagem vê-se apenas metade do referido coração.

"Eu tive Covid. Essa m**** cresceu de forma estranha, tive de deixar crescer de novo", explicou. "Está a voltar ao que era, não critiquem", acrescentou.

