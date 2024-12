Ana Marques viu o seu nome ser usado por uma página de notícias falsas, veiculando um suposto artigo no qual é sugerido no título que a apresentadora poderia ter sido diagnosticada com doença de Alzheimer.

"As 'fake news' no seu melhor", lamentou o rosto da SIC, partilhando a referida página na sua conta oficial de Instagram.

Ana Marques fez ainda questão de tranquilizar os fãs que se cruzaram com a informação e ficaram preocupados, alertando: "Esta página é falsa".



© Reprodução Instagram - Ana Marques