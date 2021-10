Isabel Silva foi uma das recentes entrevistadas pela RFM, espaço onde abordou a sua saída da TVI, que aconteceu este ano, após uma década a trabalhar ao serviço da estação de televisão.

"Dou-me bem com toda a gente na TVI e vou estando a par das coisas. Uma coisa é certa: só saí porque percebi que já não ia crescer, aprender, pelo menos nos próximos tempos", esclarece.

"Não podia estar a apresentar um programa em que se sentisse que ia estar a fazer a mesma coisa. Todos os que fiz estava em contacto com as pessoas. Não gostava de fazer apenas o mesmo tipo de programas. Se me disserem assim: temos este projeto para ti que tu gostas e estás habituada a fazer, mas temos aqui outros que te vão permitir crescer, evoluir [aí aceito]", completou.

Veja o momento da entrevista de seguida:

