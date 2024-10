Catarina Miranda fez uma nova publicação na sua página de Instagram sobre a sua saída do 'Somos Portugal', da TVI.

"Hoje recebi uma mensagem e fiquei com saudades. Confesso que me veio as lágrimas aos olhos. Apesar de todos os obstáculos que me colocaram no caminho enquanto estive a fazer o 'Somos Portugal', fui muito feliz e conheci pessoas excelentes que me deram bases muito boas para prosseguir o caminho", começou por dizer junto de várias imagens do tempo em que fazia parte do programa das tardes de domingo da TVI.

"Não sei quando vou voltar, mas de uma coisa tenho a certeza, ninguém vai ficar indiferente ao meu regresso. Confesso que deixei de ver o programa, pois custa-me saber que por algum motivo que desconheço não estou lá. E eu queria muito lá estar", admitiu.

"Já duvidei do meu potencial para estar em televisão, mas de uma coisa tenho a certeza, quando a câmara se liga, eu pertenço ali. Vou voltar, não sei em que estação de televisão, não sei em que horário, nem o dia, nem a hora. A única certeza que tenho é que honrarei sempre a camisola que vestir e mostrarei resultados. Até lá vamos plantar sementes para colher no futuro. Nunca desistam de mim, conto sempre com o vosso apoio. Miranda", rematou.

