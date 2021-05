Tânia Ribas de Oliveira decidiu partilhar esta quarta-feira com os seus seguidores do Instagram o segredo que a ajudou a viver melhor e deixar para trás as terríveis dores nas costas.

A apresentadora conheceu o quiropático Dr. Theo Koenen quando apresentava o programa 'Agora Nós', com Zé Pedro Vasconcelos, e foi assim que ficou a conhecer a técnica que mudou as suas rotinas.

"A Quiroprática é a maior arte curativa natural do mundo. É baseada na premissa de que o corpo é um organismo que se cura e regenera por si próprio, e que o sistema nervoso é o principal sistema de controlo do corpo", começa por realçar, passando a falar do seu caso em particular.

"Consulto com regularidade a clínica do dr, a @viverquiropratica e nunca mais tive dores nas costas. E já estive para ser operada à coluna mais do que uma vez. Cada caso é um caso, mas recomendo uma consulta", realça, por fim.

