Don Cheadle e a companheira de longa data, Bridgid Coulter, trocaram alianças numa cerimónia secreta.

Depois de 28 anos, o ator de 'Hotel Ruanda' e a mulher decidiram oficializar a relação durante a pandemia da Covid-19, longe dos holofotes.

A confirmação do enlace foi dada pelo próprio Don Cheadle no programa 'The Ellen Show', onde foi convidado de Wanda Sykes.

