Dominic West e o príncipe Harry estão de relações cortadas e o ator explicou os motivos.

"Perdemos o contacto porque falei demasiado numa conferência de imprensa, e por isso, não falamos desde então", revelou o ator da série da Netflix 'The Crown' em declarações à Times Radio.

West, que dá vida à personagem do rei Carlos III na trama, contou que o afastamento aconteceu um ano depois do duque de Sussex e dele mesmo regressarem de um evento de caridade na Antártida no qual esteve com veteranos, em 2013.

Apesar de não ter dado mais pormenores sobre o caso, Harry e Dominic terão cortado relações em 2014 (no ano seguinte).

"Acho que me perguntaram sobre o que fizemos", recorda. "E o que fizemos para celebrar quando conseguimos. Provavelmente falei demais", reflete.