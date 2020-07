Cristiano Ronaldo aproveitou da melhor forma o seu domingo de descanso. De folga dos relvados, o craque desfrutou das temperaturas de verão em animadas brincadeiras com os filhos mais novos: Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

Nas redes sociais, o craque português partilhou as imagens que marcaram os animados mergulhos na piscina com as crianças.

"Abençoado", foi assim que se se declarou CR7 na hashtag que escolheu usar como legenda da publicação.

Veja as imagens na galeria!

