Katia Aveiro filmou um vídeo com uma gravação já feita - uma das dobragens do TikTok - onde tece elogios à mãe, Dolores Aveiro, numa tentativa de a conseguir convencer a passar a Páscoa no Brasil.

Mais tarde, a irmã de Cristiano Ronaldo contou que conseguiu e vai ter a presença da mãe em breve em sua casa. "A mãe vem passar a Páscoa comigo! Bem feliz", destacou.

Katia frisou ainda que o vídeo que gravou na brincadeira é "dobragem" e não é a sua voz. "Moro aqui [no Brasil] há cinco anos e não falo português do Brasil, mas é normal que pegue algumas palavras. O meu marido é brasileiro, convivo maioritariamente com pessoas brasileiras, por isso é normal", acrescentou, realçando, porém, que "não sabe falar brasileiro corretamente".

Veja na galeria todas as imagens que Katia publicou nas stories sobre este assunto.

De recordar que Katia está numa relação com Alexandre Bertolucci Jr., com quem tem uma filha em comum, Valentina. A irmã de Cristiano Ronaldo é ainda mãe de Dinis e Rodrigo, da relação passada com José Dinis Pereira.

